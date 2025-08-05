Hatay 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 5 Ağustos 2025 Salı günü, Hatay ilinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında. Gece sıcaklığının ise 25°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte yaklaşık 19 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 35°C, 7 Ağustos Perşembe günü ise 34°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 24-25°C arasında değişecek. Nem oranı %64-69 arasında seyredecek. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 19-20 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmak daha sağlıklı olacaktır. Güneşin dik olduğu saatlerde gölgelik alanlarda kalmak faydalıdır. Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol su içmek gerekiyor. Ayrıca, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak, hafif ve sindirimi kolay gıdaları tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak ve uygun kıyafetler giymek de gereklidir.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Gerektiğinde tıbbi yardım alınması da önem teşkil eder. Ayrıca, aşırı sıcakların yol açabileceği orman yangınları gibi durumlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi enerji tüketimini artırabilir. Bu durum, elektrik kesintilerine yol açabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak faydalıdır. Klima kullanımını minimumda tutmak da önemlidir. Ayrıca, evlerdeki su depolarının dolu olduğundan emin olmak, olası su kesintilerine karşı hazırlıklı olmayı sağlar.