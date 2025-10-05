HABER

Hatay 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 5 Ekim 2025 Pazar günü, bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıkların 31°C civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu, genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. 6 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 29°C, 7 Ekim Salı günü 29°C, 8 Ekim Çarşamba günü 25°C ve 9 Ekim Perşembe günü 23°C olarak bekleniyor. Perşembe günü yer yer sağanak yağışların görülebileceği düşünülüyor.

Bu dönemde sıcaklıklar yüksek seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da yararlıdır.

Perşembe günü beklenen sağanak yağışlar, ani su baskınlarına yol açabilir. Alçak bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerekiyor. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalılar. Araç kullanırken de dikkatli olmak önemlidir. Evlerde su baskınlarına karşı önlem almak gerekir. Pencereleri kapalı tutmak ve suyun girebileceği alanları kontrol etmek önemlidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak olacak. Bununla birlikte Perşembe günü sağanak yağışlar bekleniyor. Hem sıcak havaya hem de olası yağışlara karşı önlemler almak önemlidir. Bu durum, sağlığınızı korumak açısından kritik olacaktır.

hava durumu Hatay
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

