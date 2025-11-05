HABER

Hatay 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da hava durumu, özellikle önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 5 Kasım 2025'te güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 29°C civarında olacak. Perşembe günü kısmen güneşli hava ile sıcaklık yine 29°C’ye çıkacak. Hafta sonu ise bölgesel yağmurlar öngörülmekte. Sıcaklık 19°C seviyelerine düşerken nem oranı %75'e yükselebilir. Ani değişimler için uygun önlemler almak büyük önem taşıyor.

Hatay 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Bugün, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 29°C civarında. Nem oranı %55 seviyelerinde olacak. Rüzgar saatte 11 km hızda esecek. Gün doğumu saati 07:02’dir. Gün batımı ise 17:34 olarak hesaplanmıştır.

Perşembe, 6 Kasım 2025 günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 29°C civarında olacak. Nem oranı %28 seviyelerine düşecek. Rüzgarın saatte 15 km hızla esmesi bekleniyor.

Cuma, 7 Kasım 2025 günü, çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Nem oranının %35 seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Rüzgarın saatte 9 km hızla esmesi bekleniyor.

Hafta sonu, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde, bölgesel düzensiz yağmurlar beklenmektedir. Sıcaklıkların 19°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %75 seviyelerine ulaşacak. Rüzgarın saatte 12 km hızla esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Özellikle hafta sonu beklenen yağışlar için dikkatli olunmalıdır. Ani su baskınlarına karşı tedbir almak önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurulmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirmek daha güvenlidir. Hava koşullarına uygun hazırlıklarla olumsuz durumların etkileri azaltılabilir.

