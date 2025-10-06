HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Hatay 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Hatay'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17°C'ye düşecek. Nem oranı %69 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 11.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:35, gün batımı saati ise 18:11'dir.

7 Ekim Salı günü hava sıcaklığı 29°C civarında olacak. 8 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 26°C civarına düşecek. Bu günlerde hava genel olarak güneşli kalacak. Ancak, 9 Ekim Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı 23°C civarına inecek. 10 Ekim Cuma günü hafif yağmurlar devam edecek. Hava sıcaklığı 25°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olur. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Bol su tüketimi yanında hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Sağanak yağışların beklendiği 9 ve 10 Ekim tarihlerinde dikkatli olmak gerekir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Bu şekilde sıcak havalarda ve olası yağışlarda daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te devrilen tanker sürücüsü yaralandıBilecik’te devrilen tanker sürücüsü yaralandı
Takside arama yapan polis binlerce uyuşturucu hap ele geçirdiTakside arama yapan polis binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.