Hatay 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17°C'ye düşecek. Nem oranı %69 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 11.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:35, gün batımı saati ise 18:11'dir.

7 Ekim Salı günü hava sıcaklığı 29°C civarında olacak. 8 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 26°C civarına düşecek. Bu günlerde hava genel olarak güneşli kalacak. Ancak, 9 Ekim Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı 23°C civarına inecek. 10 Ekim Cuma günü hafif yağmurlar devam edecek. Hava sıcaklığı 25°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olur. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Bol su tüketimi yanında hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Sağanak yağışların beklendiği 9 ve 10 Ekim tarihlerinde dikkatli olmak gerekir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Bu şekilde sıcak havalarda ve olası yağışlarda daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.