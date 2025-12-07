Hatay 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu farklı ilçelerde değişiklik göstermektedir. Antakya'da hava çok bulutludur. Sıcaklık ise 12°C civarındadır. Erzin'de az bulutlu bir hava beklenmektedir. Kırıkhan'da kapalı ve bulutlu bir gün öngörülmektedir. Reyhanlı'da açık ve güneşli bir hava hakimdir. Bu farklılıklar, Hatay'ın coğrafi yapısından ve mikroklima özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

8 Aralık Pazartesi günü hafif yağmur beklenmektedir. Salı günü daha sıcak bir hava öngörülmektedir. Çarşamba günü bulutların arasında güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Bu durum, hava koşullarının değişkenliğini ve mevsimsel geçişleri göstermektedir.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde uygun yağmurluk giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabı giymek de ıslanmaktan korur. Sıcaklıkların düşebileceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak gerekmektedir. Ayrıca, yağışlı havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerektiği unutulmamalıdır. Mikroklima özellikleri nedeniyle hava koşulları hızlı değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek akıllıca olacaktır. Planlamalarınızı bu bilgilere göre yapmak önem taşımaktadır.