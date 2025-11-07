HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 7-10 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu, Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtacak. Hava sıcaklığı 28-29°C arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında yüksek kalacak. Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor, bu nedenle şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Güneşin etkili olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılması öneriliyor. Su tüketimi ve güneş koruyucu ürün kullanımı önem taşıyor.

Hatay 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Hatay'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu tipik Akdeniz iklimine uygun olacak. Hava sıcaklığı 28°C civarında geçecek. Nem oranı %65 civarında bulunacak. Rüzgar hızı ise 4.1 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü, 8 Kasım 2025'te sıcaklığın 29°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. Bununla birlikte hafif yağmur ihtimali de var. Yağış olasılığı %35 olarak belirtiliyor.

Pazar günü, 9 Kasım 2025'te hava sıcaklığının 29°C civarında kalması bekleniyor. Bu günün yağışsız geçmesi tahmin ediliyor. Pazartesi günü, 10 Kasım 2025'te de hava sıcaklığının 28°C olması öngörülüyor. Bu gün de yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacağı için dikkatli olunmalıdır. Güneşin dik açıyla geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve bol su içilmesi önemlidir.

Hafif yağmur ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek gerekmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildiIğdır’da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildi
Tarih verildi! Üretimi başlıyorTarih verildi! Üretimi başlıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.