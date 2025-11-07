Hatay 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu tipik Akdeniz iklimine uygun olacak. Hava sıcaklığı 28°C civarında geçecek. Nem oranı %65 civarında bulunacak. Rüzgar hızı ise 4.1 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü, 8 Kasım 2025'te sıcaklığın 29°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. Bununla birlikte hafif yağmur ihtimali de var. Yağış olasılığı %35 olarak belirtiliyor.

Pazar günü, 9 Kasım 2025'te hava sıcaklığının 29°C civarında kalması bekleniyor. Bu günün yağışsız geçmesi tahmin ediliyor. Pazartesi günü, 10 Kasım 2025'te de hava sıcaklığının 28°C olması öngörülüyor. Bu gün de yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacağı için dikkatli olunmalıdır. Güneşin dik açıyla geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve bol su içilmesi önemlidir.

Hafif yağmur ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek gerekmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.