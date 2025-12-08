Hatay 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. İl genelinde hava sıcaklıkları 11°C ile 16°C arasında değişecek. Örneğin, Antakya'da yağmur geçişleri bekleniyor. En yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olacak. Diğer ilçelerde de benzer hava koşulları öngörülüyor. Kumlu'da hafif yağmur görülecek. Payas ve Erzin'de orta şiddetli yağmur bekleniyor. Dörtyol ve İskenderun'da ise kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak.

9 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 7°C ile 18°C arasında bekleniyor. Daha sıcak bir gün geçireceğiz. 10 Aralık Çarşamba günü yüksek bulutların arasında güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 17°C arasında değişecek. 11 Aralık Perşembe günü yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklıklar 8°C ile 14°C arasında olacak. 12 Aralık Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 17°C arasında değişecek. 13 Aralık Cumartesi günü güneşli hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 7°C ile 18°C arasında olacak. 14 Aralık Pazar günü parlak güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 8°C ile 17°C arasında değişecek.

Yağmurlu ve serin hava koşulları nedeniyle uygun giyinmek önemlidir. Vatandaşların yağmurluk gibi koruyucu önlemler alması gerekiyor. Sıcaklıkların düşmesiyle soğuk algınlığı riski artabilir. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketmek önemlidir. Yeterli uyku almak da faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde trafik kazalarının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak gerekiyor. Evlerde su baskınlarına karşı önlem almak şart. Yağmur suyu tahliye sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak açık hava etkinliklerini kapalı alanlarda gerçekleştirmek daha sağlıklı olacaktır.