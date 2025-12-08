HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 8 Aralık 2025 tarihinde yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 11°C ile 16°C arasında değişecek, Antakya'da en yüksek sıcaklık 13°C olacak. Hava durumu, Kumlu, Payas ve Erzin gibi ilçelerde de benzer koşullara sahne olacak. Vatandaşların yağmurluk gibi koruyucu önlemler alması, soğuk algınlığından korunmak için bağışıklık güçlendirici besinler tüketmesi önem taşımaktadır. Dikkatli olmak, hava koşullarına uygun planlama yapmak gerekiyor.

Hatay 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Hatay'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. İl genelinde hava sıcaklıkları 11°C ile 16°C arasında değişecek. Örneğin, Antakya'da yağmur geçişleri bekleniyor. En yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olacak. Diğer ilçelerde de benzer hava koşulları öngörülüyor. Kumlu'da hafif yağmur görülecek. Payas ve Erzin'de orta şiddetli yağmur bekleniyor. Dörtyol ve İskenderun'da ise kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak.

9 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 7°C ile 18°C arasında bekleniyor. Daha sıcak bir gün geçireceğiz. 10 Aralık Çarşamba günü yüksek bulutların arasında güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 17°C arasında değişecek. 11 Aralık Perşembe günü yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklıklar 8°C ile 14°C arasında olacak. 12 Aralık Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 17°C arasında değişecek. 13 Aralık Cumartesi günü güneşli hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 7°C ile 18°C arasında olacak. 14 Aralık Pazar günü parlak güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 8°C ile 17°C arasında değişecek.

Yağmurlu ve serin hava koşulları nedeniyle uygun giyinmek önemlidir. Vatandaşların yağmurluk gibi koruyucu önlemler alması gerekiyor. Sıcaklıkların düşmesiyle soğuk algınlığı riski artabilir. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketmek önemlidir. Yeterli uyku almak da faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde trafik kazalarının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak gerekiyor. Evlerde su baskınlarına karşı önlem almak şart. Yağmur suyu tahliye sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak açık hava etkinliklerini kapalı alanlarda gerçekleştirmek daha sağlıklı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadından acı haberŞanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadından acı haber
Van’da kış yüzünü gösterdi: Erek Dağı ve çevresi beyaza büründüVan’da kış yüzünü gösterdi: Erek Dağı ve çevresi beyaza büründü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.