Hatay 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 22°C ile 28°C arasında olacak. Gün boyunca güneşli ve hafif bulutlu bir hava hakim olacak. Nem oranı %58 civarında. Rüzgar hızı ise 8.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:06. Gün batımı saati 17:31 olarak hesaplandı.

9 Kasım Pazar günü hava sıcaklıkları 22°C ile 28°C arasında olacak. 10 Kasım Pazartesi günü ise sıcaklıklar 23°C ile 28°C arasında değişecek. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve hafif bulutlu gözlemlenecek. 11 Kasım Salı günü hava sıcaklıkları 23°C ile 27°C arasında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü ise 22°C ile 26°C aralığında olması bekleniyor. Bu günlerde hava daha bulutlu olacak.

13 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıkları 22°C ile 26°C arasında tahmin ediliyor. 14 Kasım Cuma günü ise sıcaklıkların 21°C ile 25°C arasında olması öngörülüyor. Bu günlerde hava daha da bulutlu olacak. Genel olarak hava koşulları ılıman ve güneşli olacak.

Hava sıcaklıkları ve nem oranları gün içinde değişebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin olabiliyor. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Cilt sağlığınızı korumak için bu önlemler önemlidir. Rüzgar hızları genelde düşük seviyelerde kalacak. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır.

11 Kasım Salı ve 12 Kasım Çarşamba günleri hava daha bulutlu olacak. Ani yağışlar beklenmiyor. Ancak hava koşulları değişken olabilir. Dışarı çıkarken bir yağmurluk veya şemsiye almak faydalıdır. Bu önlemler, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Hatay'da önümüzdeki günlerde genel olarak ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini unutmamak önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken esnek olmanız gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz de önerilir.