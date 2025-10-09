HABER

Hatay 09 Ekim Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 9 Ekim 2025 perşembe günü hava durumu çeşitlilik gösteriyor. Antakya'nın kısmen güneşli havasında sıcaklık 23°C, İskenderun'da ise 35.8°C'ye ulaşması bekleniyor. Dörtyol ve Samandağ'da orta şiddetli sağanak yağmur öngörülüyor.

Hatay'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu farklılık göstermektedir. Antakya'da hava kısmen güneşli. Sıcaklık 23°C civarındadır. Hassa'da az bulutlu bir gün beklenmekte. Sıcaklık 20°C civarındadır. Kırıkhan'da ise parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 23.9°C olarak tahmin edilmektedir. Samandağ'da hafif sağanak yağmurlar beklenmekte. Sıcaklık 22.7°C civarındadır. Dörtyol'da orta şiddetli sağanak yağmurlar öngörülmekte. Sıcaklık 21.8°C olarak tahmin edilmektedir. İskenderun'da açık ve güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklık 35.8°C'ye kadar çıkması öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde, 10 Ekim Cuma günü Hatay genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 26°C ile 14°C arasında değişecektir. 11 Ekim Cumartesi günü benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 27°C ile 14°C arasında seyredecektir. 12 Ekim Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C ile 11°C arasında değişecektir.

Bu dönemde Dörtyol ve Samandağ gibi bölgelerde orta şiddetli sağanak yağmurlar beklenmektedir. Bu nedenle su baskınlarına karşı dikkatli olunması önemlidir. İskenderun'da yüksek sıcaklıklar öngörülmektedir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava faaliyetlerinden kaçınılmalıdır. Ayrıca bol su tüketilmesi gerekmektedir. Diğer bölgelerde ise genel olarak güneşli ve ılıman hava koşulları hakimdir. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır.

