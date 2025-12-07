İstanbul'da bugün sokakta yürümek bile zor! 7 Aralık Pazar günü yağmur yolları göle çevirdi, kazalar art arda geldi

İstanbul’da beklenen sarı kodlu sağanak başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak gündüz saatlerinde etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte yollar, sokaklar suyla doldu.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

TAKSİM'DE VATANDAŞLAR DÜKKANLARA SIĞINDI

Dün gün içinde aralıklarla etkisini gösteren yağmur gece saatlerinde sağanak olarak şiddetini artırdı. Sağanak şeklinde ve gök gürültülü başlayan yağmur vatandaşları da zor durumda bıraktı. Taksim’de vatandaşların yürümekte zorlandığı ve açık olan dükkanlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü. Şiddetli yağmur araçlara da zorluk çıkardı. Sağanağın özellikle bugün sabah ve öğlen saatlerinde etkisini artırarak göstermesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

İstanbul Valiliği tarafından su baskınlarına ve kuvvetli yağışa dikkat çekilerek sarı kodlu uyarı verilmişti. 7 Aralık Pazar günü için uyarı yayınlayan İstanbul Valiliği, beklenen kuvvetli yağışla birlikte kentte sel, su baskını, ani akıntılar ve trafikte aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı. Vatandaşların tedbirli olmaları, toplu taşıma ve ulaşım planlamalarını hava durumuna göre yapmalarını istedi. Yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul’da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

ARNAVUTKÖY'DE CADDE GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağışın ardından birçok noktada yollar göle döndü. Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde biriken yağmur suyu suyu nedeniyle yaya ve araçlar zor anlar yaşadı.

İETT OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Öte yandan etkili olan yağışla birlikte hasarlı kazalar meydana geldi. Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bariyerlere çarparak devrildi. Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

D-100'DE KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

Maltepe D-100 Karayolunda yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı; yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Minibüs içinde bulunan yaralı 1 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA