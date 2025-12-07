HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'da bugün sokakta yürümek bile zor! 7 Aralık Pazar günü yağmur yolları göle çevirdi, kazalar art arda geldi

İçerik devam ediyor
Hazar Gönüllü

Ilık günler geçiren İstanbul pazar gününe yoğun yağışla başladı. Meteoroloji ve İstanbul Valiliğinin işaret ettiği yağmur gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Sağanak yağış caddeleri, sokakları göle çevirirken korkutan kazalar da beraberinde geldi. Yollardan gelen görüntüler sağanağın boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul’da beklenen sarı kodlu sağanak başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak gündüz saatlerinde etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte yollar, sokaklar suyla doldu.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

İstanbul da bugün sokakta yürümek bile zor! 7 Aralık Pazar günü yağmur yolları göle çevirdi, kazalar art arda geldi 1

TAKSİM'DE VATANDAŞLAR DÜKKANLARA SIĞINDI

Dün gün içinde aralıklarla etkisini gösteren yağmur gece saatlerinde sağanak olarak şiddetini artırdı. Sağanak şeklinde ve gök gürültülü başlayan yağmur vatandaşları da zor durumda bıraktı. Taksim’de vatandaşların yürümekte zorlandığı ve açık olan dükkanlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü. Şiddetli yağmur araçlara da zorluk çıkardı. Sağanağın özellikle bugün sabah ve öğlen saatlerinde etkisini artırarak göstermesi bekleniyor.

İstanbul da bugün sokakta yürümek bile zor! 7 Aralık Pazar günü yağmur yolları göle çevirdi, kazalar art arda geldi 2

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

İstanbul Valiliği tarafından su baskınlarına ve kuvvetli yağışa dikkat çekilerek sarı kodlu uyarı verilmişti. 7 Aralık Pazar günü için uyarı yayınlayan İstanbul Valiliği, beklenen kuvvetli yağışla birlikte kentte sel, su baskını, ani akıntılar ve trafikte aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı. Vatandaşların tedbirli olmaları, toplu taşıma ve ulaşım planlamalarını hava durumuna göre yapmalarını istedi. Yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul’da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul da bugün sokakta yürümek bile zor! 7 Aralık Pazar günü yağmur yolları göle çevirdi, kazalar art arda geldi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

ARNAVUTKÖY'DE CADDE GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağışın ardından birçok noktada yollar göle döndü. Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde biriken yağmur suyu suyu nedeniyle yaya ve araçlar zor anlar yaşadı.

İstanbul da bugün sokakta yürümek bile zor! 7 Aralık Pazar günü yağmur yolları göle çevirdi, kazalar art arda geldi 4

İstanbul da bugün sokakta yürümek bile zor! 7 Aralık Pazar günü yağmur yolları göle çevirdi, kazalar art arda geldi 5

İETT OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Öte yandan etkili olan yağışla birlikte hasarlı kazalar meydana geldi. Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bariyerlere çarparak devrildi. Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul da bugün sokakta yürümek bile zor! 7 Aralık Pazar günü yağmur yolları göle çevirdi, kazalar art arda geldi 6

İstanbul da bugün sokakta yürümek bile zor! 7 Aralık Pazar günü yağmur yolları göle çevirdi, kazalar art arda geldi 7

D-100'DE KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

Maltepe D-100 Karayolunda yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı; yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Minibüs içinde bulunan yaralı 1 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.

İstanbul da bugün sokakta yürümek bile zor! 7 Aralık Pazar günü yağmur yolları göle çevirdi, kazalar art arda geldi 8

İstanbul da bugün sokakta yürümek bile zor! 7 Aralık Pazar günü yağmur yolları göle çevirdi, kazalar art arda geldi 9

İstanbul da bugün sokakta yürümek bile zor! 7 Aralık Pazar günü yağmur yolları göle çevirdi, kazalar art arda geldi 10

Kaynak: DHA-İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Perdeyi aralayınca arkadaşının cesedini gördü: İstanbul'da yalnız yaşayan Maria'nın şüpheli ölümüPerdeyi aralayınca arkadaşının cesedini gördü: İstanbul'da yalnız yaşayan Maria'nın şüpheli ölümü
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü açıklandıABD'de 7 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü açıklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul kaza sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.