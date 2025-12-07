HABER

Son dakika! Adana-Gaziantep yolunda kaza: Yol trafiğe kapandı

Son dakika... Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı gişeleri yakınlarında 3 tırın çarpışması sonucu yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Melih Kadir Yılmaz

Gaziantep'te 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlarda yangın çıktı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

DÜN DE ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANMIŞTI

Öte yandan aynı otoyolda dün de ölümlü kaza meydana gelmişti. Dünkü kaza Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelmişti. Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 7 kişi vefat etmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

