Hatay 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu tipik Akdeniz iklimini yansıtacak. Sıcaklıklar 28°C civarında olacak. Nem oranı ise %65 civarında yüksek kalacak. Bu dönemde hava sıcaklığı yüksek olacağı için dikkatli olunmalıdır. Güneşin dik açıyla geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Ayrıca bol su içilmesi de faydalı olacaktır. Hafif yağmur ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak akıllıca olur. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Yağış beklenmemektedir. Benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Düzenli olarak hava durumunu takip etmek de gereklidir.