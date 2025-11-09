HABER

Hatay 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu Akdeniz iklimini gösterecek. Sıcaklık 28°C civarında, nem oranı ise %65 seviyelerinde yüksek kalacak. Güneşin dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı önerilirken, bol su içmek de sağlık açısından kritik. Ayrıca, hafif yağmur ihtimaline karşı şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Hatay'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu tipik Akdeniz iklimini yansıtacak. Sıcaklıklar 28°C civarında olacak. Nem oranı ise %65 civarında yüksek kalacak. Bu dönemde hava sıcaklığı yüksek olacağı için dikkatli olunmalıdır. Güneşin dik açıyla geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Ayrıca bol su içilmesi de faydalı olacaktır. Hafif yağmur ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak akıllıca olur. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Yağış beklenmemektedir. Benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Düzenli olarak hava durumunu takip etmek de gereklidir.

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Özeti

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

