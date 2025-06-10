HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 10 Haziran Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 10 Haziran Salı hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla etkili olacak.

Hatay 10 Haziran Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hatay'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla etkili olacak. Gündüz sıcaklıkların 34°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece ise sıcaklık 20°C civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin Haziran ayındaki ortalama değerlerinin üzerinde. Ayrıca, nem oranı %64 civarında olacak. Bu durum, havanın daha bunaltıcı hale gelmesine yol açabilir.

11 Haziran Çarşamba günü, sıcaklık yine 34°C olacak. Nem oranı %65 civarında kalacak. Güneşli bir hava hakim olacak. 12 Haziran Perşembe günü de benzer koşullar bekleniyor. Yine sıcaklık 34°C ve nem oranı %65 olacak. 13 ve 14 Haziran Cuma ve Cumartesi günlerinde sıcaklık 33-34°C aralığında, nem oranı ise %65-66 arasında seyredecek. Bu günlerde de bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar etkili olacak.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak önerilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması ve serin ortamlarda kalmaları önerilmektedir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerektiğinde planlamalarınızı buna göre yapmak, olası olumsuz etkilerden korunmada önemli bir adımdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hulusi Akar'dan İsrail'in 'Madleen' gemisine saldırısına tepki! "Bir gün mutlaka..."Hulusi Akar'dan İsrail'in 'Madleen' gemisine saldırısına tepki! "Bir gün mutlaka..."
Metiner'den AK Partili isme yanıt geldi: "Keşke yazmasaydın"Metiner'den AK Partili isme yanıt geldi: "Keşke yazmasaydın"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

İzmir'deki kazada 5 kişi ölmüştü! Acı detaylar ortaya çıktı

İzmir'deki kazada 5 kişi ölmüştü! Acı detaylar ortaya çıktı

Ferdi Zeyrek'in ölümü için Cem Küçük'ten 'Şüphe ediyorum' çıkışı

Ferdi Zeyrek'in ölümü için Cem Küçük'ten 'Şüphe ediyorum' çıkışı

Mağrip Direniş Konvoyu yola çıktı! Bu kez karadan gidiyorlar

Mağrip Direniş Konvoyu yola çıktı! Bu kez karadan gidiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.