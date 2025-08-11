HABER

Hatay 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları yüksek olacak.

Çiğdem Sevinç

Hatay'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 41°C'ye kadar ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23°C civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Ağustos iklimine uygundur. Nem oranı da %72 civarında seyredecek.

12 Ağustos Salı günü sıcaklıkların 41°C'ye ulaşması, 13 Ağustos Çarşamba günü ise 42°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, bölge halkı için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler dikkatli olmalıdır. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve düzenli aralıklarla serin ortamlarda kalınması faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Hayvanların serin ortamlarda tutulmasına özen gösterilmelidir. Orman yangınları riski de artabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, trafik güvenliğini de olumsuz etkileyebilir. Sürücülerin araç bakımını düzenli yapmaları şarttır. Lastik basınçlarını kontrol etmeleri gerekir. Uzun yolculuklarda yeterli su ve yiyecek bulundurulmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak bu önlemler, bireylerin ve toplumun sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

