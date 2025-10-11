Hatay 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

11 Ekim 2025 Cumartesi günü Hatay ilinde hava durumu genel olarak güneşli olacak. Hava ılımandır. Antakya'da en yüksek sıcaklık 28°C olarak bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 14°C olacaktır. Nem oranının %65 civarında olması tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 9.5 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 06:38, gün batımı saati ise 18:04 olarak hesaplanmıştır.

Pazar günü, 12 Ekim 2025, bölgede yağmur bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Sıcaklıklar 23°C ile 11°C arasında değişecektir. Pazartesi, 13 Ekim 2025, hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C ile 10°C arasında seyredecek. Salı günü, 14 Ekim 2025, hava yine açık ve güneşli kalacaktır. Sıcaklıklar 27°C ile 12°C arasında olacak. Çarşamba, 15 Ekim 2025, hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C ile 13°C arasında değişecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat edilmelidir. 12 Ekim'deki yağışlı hava nedeniyle açık hava etkinlikleri planlanırken dikkatli olunmalıdır. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak önemlidir. Islanmamak için uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yağışlı havalarda trafik koşulları değişebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.