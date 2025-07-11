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Hatay 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize edilecek.

Hatay 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Hatay'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize edilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 24°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz koşullarını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

12 Temmuz Cumartesi günü hava koşullarının benzer şekilde güneşli ve sıcak olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları yine 36°C, gece sıcaklıkları ise 24°C civarında olacak. 13 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının biraz daha düşmesi bekleniyor. Sıcaklık 34°C'ye inebilir. Gece sıcaklıkları 25°C civarında seyredecek. 14 Temmuz Pazartesi günü yer yer bulutlu, ardından güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları 25°C olacak. Bu dönemde hava koşullarının genel olarak sıcak ve güneşli kalması bekleniyor.

Bölgede beklenen yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak bu sıcaklıklar bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilir. Tarım faaliyetleri yürütenlerin sulama programlarını sıcak saatlere denk getirmemeleri faydalı olacaktır. Ayrıca bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekir. Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle enerji verimliliğine dikkat edilmeli ve gereksiz elektrik kullanımından kaçınılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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