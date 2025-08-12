HABER

Hatay 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 12 Ağustos 2025 Salı günü aşırı sıcaklar bekleniyor.

Çiğdem Sevinç

Hatay'da 12 Ağustos 2025 Salı günü aşırı sıcaklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 23°C civarına düşmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 13 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 42°C, 14 Ağustos Perşembe günü de 42°C olacak. 15 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 39°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir.

Yüksek sıcaklık dönemlerinde su tüketiminin artırılması önemlidir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaktan korunması gerekiyor. Onların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri sağlanmalıdır. Tarım sektörü çalışanlarının güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarıda olmamaları ve gerektiğinde koruyucu giysiler kullanmaları önerilir. Bol su içmeleri de önemlidir.

Sıcak hava dalgaları enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle elektrik kesintilerine yol açabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması gerekiyor. Klima ve fanların verimli kullanılması önemlidir. Aşırı sıcakların yol açabileceği orman yangınları riski için ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı. Sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin içecekler düzenli aralıklarla tüketilmelidir. Ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Aşırı fiziksel aktivitelerden uzak durulmalıdır. Bu önlemler, bireylerin ve toplumun sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

