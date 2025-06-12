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Hatay 12 Haziran Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Hatay 12 Haziran Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Hatay'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C'ye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 22°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayı için normalin üzerinde.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. 13 Haziran Cuma günü sıcaklığın 33°C, 14 Haziran Cumartesi günü 33°C ve 15 Haziran Pazar günü 32°C civarında olması bekleniyor. Bu günlerde hava genel olarak güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21-22°C arasında değişecek.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında doğrudan güneş ışığından kaçınılması gerekir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek sağlık sorunlarını önleyebilir. Güneşin en etkili olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamaya çalışmak faydalı olacaktır.

Sıcak günlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler daha hassas olabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Ayrıca, evlerde klima veya vantilatör kullanarak ortamın serin tutulması, uyku kalitesini artırabilir ve gece terlemelerini azaltabilir.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Enerji verimliliğine dikkat etmek çevre ve bütçe dostu bir yaklaşımdır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için perdelerin açılması, gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve enerji tasarruflu ampuller kullanılması hem serin bir ortam sağlar hem de enerji tasarrufu yapar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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