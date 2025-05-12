Hatay 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte olacak. Sıcaklıkların 19°C ile 33°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Mayıs ayı koşullarına uygun. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar yüksek olacak. Akşam saatlerinde ise daha serin bir hava hakim olacak.

13 Mayıs Salı günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 25°C arasında olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanakların devam etmesi tahmin ediliyor. 15 Mayıs Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava koşulu hakim olacak. Bu günlerde sıcaklıklar 14°C ile 25°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstermesi muhtemel. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak önem taşır. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla kat kat giyinmek, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olacaktır.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağı görülüyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerekli önlemleri almanız önerilir.