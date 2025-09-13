Hatay 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

13 Eylül 2025 Cumartesi günü Hatay'da hava sıcaklıkları 22°C ile 35°C arasında olacak. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Rüzgarın hızı 10 km/saat ile 16 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %41 ile %71 arasında seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

14 Eylül Pazar günü hava sıcaklıkları 21°C ile 35°C arasında olacak. Gün boyunca az bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar hızı 10 km/saat ile 21 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %51 ile %71 arasında olacak. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

15 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklıkları 22°C ile 35°C arasında öngörülüyor. Gün boyunca az bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgarın hızı 10 km/saat ile 16 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %45 ile %64 arasında olacak. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

16 Eylül Salı günü hava sıcaklıkları 21°C ile 34°C arasında olacak. Gün boyunca az bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar hızı 15 km/saat ile 16 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %50 ile %73 arasında olacak. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yüksek olacağı için güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gerekir. Açık hava etkinlikleri planlarken, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Rüzgar hızı 10 km/saat ile 21 km/saat arasında değişecek. Hafif esintiler, hava koşullarını daha keyifli hale getirebilir.