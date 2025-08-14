HABER

Hatay 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 43°C, gece ise 22°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Hatay, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 43°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, bölge için olağanüstü seviyelerdir. Vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 15 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 37°C civarında olması bekleniyor. 16 Ağustos Cumartesi günü 35°C, 17 Ağustos Pazar günü ise 34°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor. Bu durum, sıcak hava dalgasının birkaç gün daha devam edeceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Klimalı ortamlarda bulunmak ve güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalıdır.

Sıcak hava dalgası, bölgedeki tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Bitkilerin su ihtiyacının karşılanması önemlidir. Ayrıca, orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı. Açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların ve yetkililerin bu koşullara karşı gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.

