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Hatay 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Hatay 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Hatay'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 33°C, gece ise 25°C civarında olacak. Nem oranı %66 seviyelerinde kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 5.15 km/saat olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 33°C ile 24°C arasında değişecek. 16 Temmuz Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık yine 33°C ile 24°C arasında seyredecek. 17 Temmuz Perşembe günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 34°C ile 25°C arasında olacak. 18 Temmuz Cuma günü de hava güneşli kalacak. Sıcaklık 34°C ile 25°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması dikkat gerektiriyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Spor yaparken veya ağır işler yaparken, ara vermek ve serinlemek gereklidir. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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