Hatay 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

15 Kasım 2025 Cumartesi günü Hatay'da hava durumu ılık ve güneşli geçecek. Akdeniz Bölgesi'ndeki yazdan kalma sıcaklıklar etkili olacak. Kıyı bölgelerde yüksek nem hissedilen sıcaklığı artırabilir. 16 Kasım'dan itibaren benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 21-22°C, geceleri ise 6-7°C civarında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut ancak güneş ışığına karşı tedbirli olunması önemli.

Hatay 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
15 Kasım 2025 Cumartesi günü Hatay ilinde hava durumu ılık ve güneşli olacak. Akdeniz Bölgesi'nin yazdan kalma sıcaklıkları etkili olacak. Kıyı bölgelerinde yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı artırabilir. Rüzgar güneydoğudan hafif esmesi bekleniyor. Toroslar çevresinde kısa süreli bulut geçişleri olabilir. Ancak yağış beklenmiyor. Açık havada uzun süre kalacak vatandaşların güneş ışığına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

16 Kasım Pazar'dan itibaren hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 16 Kasım'da bol güneş ışığı olacak. 17 Kasım'da güneş yine parlak olacak. 18 Kasım'da ise güneş ışığı parlak şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 21-22°C arasında, geceleri ise 6-7°C civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Hava koşullarının stabil kalması öngörülüyor.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri için koşullar uygun. Ancak kıyı bölgelerinde nem oranı yüksek olabilir. Bu nedenle hissedilen sıcaklık artabilir. Açık alanda uzun süre kalacak olanlar güneş ışığına dikkat etmelidir. Uygun kıyafetler giymeleri ve bol su tüketmeleri önemlidir. Rüzgar hafif eseceği için, deniz kenarında bulunanların su sıcaklığına dikkat etmesi gerekiyor. Deniz girmeden önce suyun sıcaklığını kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

hava durumu Hatay
