HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak.

Hatay 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Hatay'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 25°C civarında olacak. Rüzgar hafif esecek ve güneybatı yönünde esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı gün boyunca %50 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 32°C olacak. 17 Temmuz Perşembe günü 34°C, 18 Temmuz Cuma günü ise 35°C civarında sıcaklık öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçer. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özdağ'dan 'DAM İttifakı' çıkışı: "Bu uğursuz ittifakı engelleyin"Özdağ'dan 'DAM İttifakı' çıkışı: "Bu uğursuz ittifakı engelleyin"
MİT Başkanı Kalın'dan 15 Temmuz mesajı: 'Tarihi dönüm noktalarından biri'MİT Başkanı Kalın'dan 15 Temmuz mesajı: 'Tarihi dönüm noktalarından biri'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt

Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

MİT’ten FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon! HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı…

MİT’ten FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon! HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı…

Dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış sosyal medyada birbirine girdi

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış sosyal medyada birbirine girdi

Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak? Bakan açıkladı

Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak? Bakan açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.