Hatay 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 25°C civarında olacak. Rüzgar hafif esecek ve güneybatı yönünde esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı gün boyunca %50 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 32°C olacak. 17 Temmuz Perşembe günü 34°C, 18 Temmuz Cuma günü ise 35°C civarında sıcaklık öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçer. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.