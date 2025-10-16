Hatay 16 Ekim Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

16 Ekim 2025 Perşembe günü Hatay'da genel olarak güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkların 28°C civarında olması öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 12°C civarına düşecek. Nem oranı %66 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise 2.9 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı saati 17:57 olarak belirlenmiştir.

17 Ekim Cuma günü hava sıcaklığı 29°C'ye yükselebilir. 18 Ekim Cumartesi günü ise sıcaklık 28°C civarında kalacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli geçecek. Yağış beklenmemektedir.

Açık hava etkinlikleri planlamak için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik gelebilir. Güneşe çıkarken şapka takmak önemlidir. Ayrıca güneş kremi kullanmak cildinizi korur. Bol su içmek de önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceği için bir hırka ya da ceket almanızı öneririm.

Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı yaparken esneklik sağlar. Hafta sonu etkinlikleri için hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. En keyifli etkinlikleri seçmek için hava durumunu dikkate almanız gerektiği açıktır.