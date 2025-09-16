HABER

Hatay 16 Eylül Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

16 Eylül 2025 Salı günü Hatay'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Hazar Gönüllü

16 Eylül 2025 Salı günü Hatay'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 33°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 27°C'ye düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 16 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %44 ile %74 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 17 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 35°C'ye kadar çıkabilir. 18 Eylül Perşembe günü sıcaklık 33°C, 19 Eylül Cuma günü 32°C ve 20 Eylül Cumartesi günü 33°C olarak tahmin ediliyor. Geceleri sıcaklık 16°C ile 23°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek gerekir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın yönüne göre uygun önlemler alınmalıdır.

