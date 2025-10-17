HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 17-20 Ekim 2025 tarihleri arasında hava durumu, az bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 26-28°C arasında değişirken, nem oranı gün boyunca %50-78 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızları 6.4 ile 14.4 km arasında esmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Dışarıda çıkarken ceket bulundurmak ve güneş koruyucu ürün kullanmak akıllıca olacak. Rüzgarlı havalar için dikkatli olunmalı.

Hatay 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Hatay ilinde, 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26-27°C civarında seyredecek. Nem oranı %78 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar batıdan saatte 9 km hızla esecek. Gün doğumu saati 06:43, gün batımı ise 17:57’de gerçekleşecek.

18 Ekim Cumartesi günü hava sıcaklıkları 27-28°C aralığında olacak. Nem oranının %68 civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar saatte 6.4 km hızla esecek. Gün doğumu 06:45’te, gün batımı ise 17:55’te gerçekleşecek.

19 Ekim Pazar günü hava sıcaklıkları yine 27-28°C civarında olacak. Nem oranının %53 seviyesinde olması öngörülüyor. Rüzgarın saatte 13.7 km hızla esmesi bekleniyor.

20 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklıkları 26-27°C aralığında olacak. Nem oranı %50 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar saatte 14.4 km hızla esecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Rüzgar hafif esmesi öngörülse de, açık alanlarda etkisini hissedebilirsiniz. Rüzgarlı havalarda dikkatli olmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de dehşet: Ekmek almaya giden çocuğu öldürüp intihar etti!Mersin'de dehşet: Ekmek almaya giden çocuğu öldürüp intihar etti!
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde yeni rota...Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde yeni rota...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.