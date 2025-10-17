Hatay 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay ilinde, 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26-27°C civarında seyredecek. Nem oranı %78 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar batıdan saatte 9 km hızla esecek. Gün doğumu saati 06:43, gün batımı ise 17:57’de gerçekleşecek.

18 Ekim Cumartesi günü hava sıcaklıkları 27-28°C aralığında olacak. Nem oranının %68 civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar saatte 6.4 km hızla esecek. Gün doğumu 06:45’te, gün batımı ise 17:55’te gerçekleşecek.

19 Ekim Pazar günü hava sıcaklıkları yine 27-28°C civarında olacak. Nem oranının %53 seviyesinde olması öngörülüyor. Rüzgarın saatte 13.7 km hızla esmesi bekleniyor.

20 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklıkları 26-27°C aralığında olacak. Nem oranı %50 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar saatte 14.4 km hızla esecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Rüzgar hafif esmesi öngörülse de, açık alanlarda etkisini hissedebilirsiniz. Rüzgarlı havalarda dikkatli olmanızda fayda var.