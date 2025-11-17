HABER

Hatay 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

17 Kasım 2025 tarihinde Hatay'da hava sıcaklığının 20°C ile 21.6°C arasında olması bekleniyor. Güneşli ve ılıman olan hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer sunacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 25°C'ye kadar yükselecek. Tarım faaliyetleri açısından elverişli bir dönem yaşanacak. Ancak ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalı. Gerekli önlemler almak, sağlık ve tarımsal üretkenlik için önemlidir.

Cansu Akalp

Bugün, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü, Hatay il genelinde hava sıcak. Hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Antakya'da sıcaklık 20°C civarında. İskenderun'da ise 21.6°C olması bekleniyor. Nem oranları %54 ile %60 arasında değişecek. Rüzgar hızları 9.7 km/s ile 10.3 km/s arasında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun olacak.

Önümüzdeki günlerde, 18 Kasım Salı günü, hava sıcaklıkları 21°C civarına yükselecek. Nem oranları %54 ile %60 arasında kalacak. 19 Kasım Çarşamba günü, sıcaklık 23°C'ye çıkacak. Nem oranları %52 ile %58 arasında olması tahmin ediliyor. 20 Kasım Perşembe günü sıcaklık 25°C'ye ulaşacak. Nem oranları ise %50 ile %55 arasında olacak. Bu günlerde hava koşulları tarım faaliyetleri için elverişli olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. Güneşli günler bizi bekliyor. Ancak, ani hava değişimleri olabilir. Bu nedenle hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanız önerilir. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak da önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korur. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle sabah erken saatlerde sis oluşabilir. Gerekli önlemleri almak önem taşır. Sonuç olarak, hava koşullarını düzenli olarak takip etmek gerekmektedir. Aniden değişebilecek hava durumlarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

