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Hatay 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Hatay 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü, Hatay'da hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 18 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 35°C, 19 Temmuz Cumartesi günü 34°C ve 20 Temmuz Pazar günü 34°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturabilir.

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cildinizi korur. Ayrıca, bol su içmek vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Serin ortamlarda vakit geçirerek aşırı ısınmanın önüne geçebilirsiniz.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan kişiler için daha riskli olabilir. Bu nedenle, bu grupların daha dikkatli olmaları gerekebilir. Kapalı alanlarda kalmaları önerilir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı olmak, bu dönemi daha sağlıklı bir şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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