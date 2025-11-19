Hatay 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

19 Kasım 2025 Çarşamba günü Hatay'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında tahmin edilmektedir. Gece sıcaklığının 8°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %69 olarak hesaplanmıştır. Rüzgar hızı ise 8.7 km/h olacaktır. Gün doğumu 07:16, gün batımı ise 17:23 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde sıcaklık artacak. 20 Kasım Perşembe günü sıcaklık 23°C'ye yükselecek. 21 Kasım Cuma günü de aynı sıcaklık olması bekleniyor. 22 Kasım Cumartesi günü ise sıcaklık 24°C'ye ulaşacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Özellikle bu saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafet giymek faydalı olacaktır. Gündüz güneş ışığından yararlanarak etkinlikler yapabilirsiniz. Rüzgar hafif olduğu için rüzgar korumasına ihtiyaç yoktur. Yağış beklenmediği için şemsiye veya yağmurluk almak gerekmez.