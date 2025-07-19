Hatay 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C civarında, gece ise 25°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 20 Temmuz Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 21 Temmuz Pazartesi günü tamamen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 34-35°C, geceleri ise 25-26°C arasında değişecek. 22 Temmuz Salı günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklıklarının 36°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, Hatay'ın tipik Temmuz ayı iklimine uygundur. Yüksek sıcaklıklar ve nem oranları beklenmektedir. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısının hızla yükselmesi, güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su içmek de önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Hassas grupların, yaşlılar ve çocuklar gibi, daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse iç mekanlarda vakit geçirebilirler. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olacaktır.