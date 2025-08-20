Hatay 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C, gece ise 25°C civarında bekleniyor. Nem oranı %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 3.32 km hızla kuzeydoğudan eseceği tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 21 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 36°C'ye, 22 Ağustos Cuma günü ise 38°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu süreçte nem oranı %64 ile %57 arasında değişecek. Rüzgar hızı yine saatte 3.32 km civarında kalacak. Yağış ihtimali yine %0 olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkat gerektiriyor. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların bol su tüketmeleri önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların sulama programlarını güncelleyerek bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları faydalı olacaktır. Olası kuraklık riskine karşı önlemler almak da önemlidir.