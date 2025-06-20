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Hatay 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla yazın tipik özelliklerini yansıtıyor.

Hatay 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Hatay'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla yazın tipik özelliklerini yansıtıyor. Hava sıcaklığının gün boyunca 33°C ile 34°C arasında olması bekleniyor. Nem oranının %9 ile %27 arasında değişmesi öngörülüyor. Rüzgar hafif hızda, saatte 4.66 km ile 8.1 km arasında esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

21 ve 22 Haziran tarihlerinde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 33°C ile 37°C arasında değişmesi, nem oranlarının ise %9 ile %27 seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar hızının hafif kalması, hava koşullarının stabil olduğunu gösteriyor. Yazın tipik sıcak ve kuru havası Hatay'da etkisini sürdürecek.

Bu sıcak hava koşullarında, gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanda uzun süre kalacak vatandaşların güneş koruyucu kullanmaları tavsiye edilir. Bol su tüketimi de önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda bulunmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, yazın keyfini çıkarırken sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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