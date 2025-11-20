HABER

Hatay 20 Kasım Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 20 Kasım 2025 tarihinde hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklık 24°C civarında seyredecekken, gece 7°C'ye düşecektir. Nem oranı %70 seviyesindedir. Rüzgar güneydoğudan saatte 7 km hıza ulaşacak. 21 ve 22 Kasım günlerinde sıcaklık 25°C’ye yükselebilir. Hava koşullarının güneşli ve ılıman kalması bekleniyor. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Kat kat giyinmek ve güneşten korunmak tavsiye edilmektedir. İşte detaylar...

20 Kasım 2025 Perşembe günü Hatay'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Bu durum, bölgenin tipik Akdeniz iklimine uygun. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında. Gece ise sıcaklık 7°C civarına düşecek. Nem oranı %70 civarında seyredecek. Rüzgar hızı güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü hava sıcaklığı 25°C'ye yükselebilir. 22 Kasım Cumartesi günü ise sıcaklık yine 25°C civarında kalacak. Nem oranı bu süreçte %70 civarında olacak. Rüzgar hızı güneydoğu yönünden yine saatte yaklaşık 7 km dolaylarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bu şekilde cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. Rüzgarın güneydoğu yönünden esmesi nedeniyle açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemlidir. Bu, konforlu bir gün geçirmenize katkı sağlar.

