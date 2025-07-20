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Hatay 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 20 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Hatay 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Hatay'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C, gece ise 25°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %79 seviyelerinde. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3.32 km hızla esecek. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 21 Temmuz Pazartesi hava sıcaklığının 36°C'ye yükseleceği tahmin ediliyor. 22 Temmuz Salı günü sıcaklık 37°C olacak. 23 Temmuz Çarşamba günü de 37°C olarak devam edecek. Bu süreçte nem oranı %64 ile %57 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise saatte 3.32 km civarında kalacak. Yağış ihtimali yine %0 olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkat gerektiriyor. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının yoğun olacağı unutulmamalı. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünler kullanılması, uygun kıyafetlerin seçilmesi ve bol su tüketimi önemlidir. Tarım sektöründe çalışanların bu koşullara uygun önlemler alması, hem sağlıkları hem de ürün verimliliği açısından faydalı olacaktır.

Ayrıca, yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekiyor. Evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturulabilir. Klima veya vantilatör kullanılabilir. Güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesini engelleyen perdelerin kullanılması da önemlidir. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Bu, sindirim sisteminin aşırı yüklenmesini engelleyecektir.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli durumlarda planlamaların güncellenmesi, olası olumsuz etkilerin önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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