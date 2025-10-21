Hatay 21 Ekim Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

21 Ekim 2025 Salı günü Hatay ilinde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Antakya'da hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. İskenderun'da ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacaktır. Samandağ'da orta şiddetli çiseleyen yağmurlar öngörülüyor. Erzin'de açık ve güneşli bir gün yaşanması beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları sakinleşecektir. 22 Ekim Çarşamba günü Hatay genelinde güneşli bir hava hakim olacak. 23 Ekim Perşembe günü bazı bölgelerde bulutlanma ve hafif yağışlar görülebilir. 24 Ekim Cuma günü genel olarak güneşli ve ılıman bir hava beklenmektedir.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız.

Hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.