HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 21 Eylül 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları 33°C civarında bekleniyor.

Hatay 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 34°C ile 36°C arasında değişecek. Bu durum, bölgedeki sıcak hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu dönemde özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak gerekir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak fayda sağlayacaktır. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek önerilir. Ağır yemeklerden kaçınmak da faydalıdır. Düzenli aralıklarla serinlemek sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde özellikle bazı grupların daha dikkatli olması gerekir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir. Tarım faaliyetleriyle uğraşanlar da bu sıcak günlerde dikkat etmelidir. İşlerini sabah veya akşam serinliğinde yapmaları önerilir. Öğle sıcağından kaçınmaları faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de kurultay öncesi dikkat çeken açıklama! Tekin'den Özel'e yanıtCHP'de kurultay öncesi dikkat çeken açıklama! Tekin'den Özel'e yanıt
Kuvvetli yağışlar devam edecek! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: Sel, su baskını, dolu yağışı…Kuvvetli yağışlar devam edecek! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: Sel, su baskını, dolu yağışı…

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.