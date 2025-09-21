Hatay 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 34°C ile 36°C arasında değişecek. Bu durum, bölgedeki sıcak hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu dönemde özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak gerekir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak fayda sağlayacaktır. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek önerilir. Ağır yemeklerden kaçınmak da faydalıdır. Düzenli aralıklarla serinlemek sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde özellikle bazı grupların daha dikkatli olması gerekir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir. Tarım faaliyetleriyle uğraşanlar da bu sıcak günlerde dikkat etmelidir. İşlerini sabah veya akşam serinliğinde yapmaları önerilir. Öğle sıcağından kaçınmaları faydalı olacaktır.