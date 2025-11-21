Hatay 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

21 Kasım 2025 Cuma günü Hatay ilinde hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Antakya'da hava sıcaklığı 23°C civarında. İskenderun'da ise 24°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %50-60 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5-16 km/saat arasında olacağı tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 07:18. Gün batımı ise 17:23 olarak öngörülüyor.

22 Kasım Cumartesi günü hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. Antakya'da hava sıcaklığı 21°C civarında. Arsuz'da ise 24°C civarında olacağı bekleniyor. Nem oranı %50-60 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı 5-10 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saat 07:19. Gün batımı ise 17:23 olarak tahmin ediliyor.

23 Kasım Pazar günü de hava durumu ılıman olacak. Antakya'da hava sıcaklığı 25°C civarında. Arsuz'da ise 26°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %50-60 arasında değişmeye devam edecek. Rüzgar hızı 5-10 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saat 07:21. Gün batımı ise 17:23 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ile ilgili olarak genel olarak ılıman ve güneşli bir dönem yaşanacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak. Güneş ışınları dik açıyla geleceği için güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Ayrıca, bol su içmek de ihmal edilmemeli. Rüzgar hızının zaman zaman artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.