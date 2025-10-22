Hatay 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

22 Ekim 2025 Çarşamba günü, Hatay'da hava koşulları ilçelere göre değişiklik gösterecek. Antakya'da hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. İskenderun'da ise hava açık ve güneşli. Burada sıcaklık 26°C civarında olacaktır. Samandağ'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 23°C seviyelerinde kalacak. Hassa'da da kapalı ve bulutlu bir hava hâkim. Havanın sıcaklığı 23°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Ekim Perşembe günü Hassa'da hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. 24 Ekim Cuma günü ise hafif yağmur bekleniyor. Hassa'da bu gün sıcaklık 21°C civarında olacaktır. 25 Ekim Cumartesi günü Hassa'da hava açık olacak. Sıcaklık 23°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemli. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmalısınız. Gerektiğinde yağmurluk ve şemsiye gibi hazırlıkları yapmak lazım. Sıcaklıklar 20-28°C arasında değişecek. Gündüzleri hafif kıyafetlerle dolaşabilirsiniz. Akşamları ise bir kat daha giyinmek önemli. Bu şekilde, hava koşullarına uygun giyinerek günlerinizi keyifli hale getirebilirsiniz.