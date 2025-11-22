Hatay 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

22 Kasım 2025 Cumartesi günü Hatay'da hava koşulları değişiklik gösterecek. Antakya'da hava az bulutlu. Sıcaklık 25°C civarında olacak. Erzin'de kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Burada sıcaklık 25°C'ye kadar çıkacak. Arsuz'da açık ve güneşli bir gün var. Sıcaklık 27°C'ye ulaşacak. Yayladağı'nda az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık ise 20°C civarında kalacak.

23 Kasım Pazar günü Hatay'da hava parçalı bulutlu. Sıcaklık yine 25°C civarında seyredecek. 24 Kasım Pazartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 23°C'ye düşecek. 25 Kasım Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 19°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek gerekir. Bu, vücut ısınızı koruyacak bir tedbirdir. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmanız önemlidir. Açık hava etkinliklerinizi yağmursuz günlere denk getirmelisiniz.