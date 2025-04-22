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Hatay 22 Nisan Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 22 Nisan 2025 Salı günü, Hatay'da hava sıcaklıkları 15°C ile 31°C arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı ise %36 civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Nisan ayı ortalama sıcaklıklarının üzerindedir. Yaz mevsimi yaklaşmaktadır.

Hatay 22 Nisan Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Önümüzdeki günlerde, 23 Nisan Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 17°C ile 34°C arasında olacak. 24 Nisan Perşembe günü ise sıcaklıklar 16°C ile 25°C arasında değişecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı %28 ile %29 arasında değişecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak. Ancak, zaman zaman daha serin günler de yaşanabilir.

Böylesi sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde Hatay'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Sıcak havaya uygun önlemler alarak, hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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