Hatay 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda bulunanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde evde kalmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneş ışınlarından korunmak açısından faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 35°C civarında olması tahmin ediliyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gereklidir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha sağlıklıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde kapalı alanlarda bulunmak önerilir.

Tarım faaliyetleriyle uğraşanların sulama sistemlerini düzenli kontrol etmeleri önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacının karşılanması, ürün verimini artıracaktır. Orman yangınlarına karşı da dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Bu sıcak hava dalgasının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Sağlık ve tarım alanlarında gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.