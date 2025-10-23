HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 23 Ekim Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'daki hava durumu 23 Ekim 2025 tarihinde değişiyor. Antakya'da sıcaklık 29°C, Hassa'da 24°C ve İskenderun'da 25°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 2-9 km/s arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar ise 27-29°C arasında olacak. Hafif yağmur beklentisi var. Bu dönemde hava koşullarına dikkat edilmeli, serin havaya karşı hazırlıklı olunmalı ve güneş koruma önlemleri alınmalıdır. İşte detaylar...

Hatay 23 Ekim Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 23 Ekim 2025 Perşembe günü, Hatay ilinde hava durumu değişecek. Antakya'da hava sıcaklığı 29°C civarında olacak. Hassa'da sıcaklık 24°C civarında bekleniyor. İskenderun'da ise sıcaklık 25°C seviyesinde seyredecek. Rüzgar hızları 2-9 km/s arasında değişecek. Nem oranları %60-70 civarında ölçülecek.

24 Ekim Cuma günü hava sıcaklıkları 27-29°C arasında olacak. Hassa'da hafif yağmur bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 26-27°C olacak. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Pazar günü hava sıcaklığı 26°C civarında olacak. Yağışsız bir gün geçilmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat edilmesi önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Hafif yağmur ihtimaline karşı yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!
AK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecekAK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecek

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.