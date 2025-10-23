Hatay 23 Ekim Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 23 Ekim 2025 Perşembe günü, Hatay ilinde hava durumu değişecek. Antakya'da hava sıcaklığı 29°C civarında olacak. Hassa'da sıcaklık 24°C civarında bekleniyor. İskenderun'da ise sıcaklık 25°C seviyesinde seyredecek. Rüzgar hızları 2-9 km/s arasında değişecek. Nem oranları %60-70 civarında ölçülecek.

24 Ekim Cuma günü hava sıcaklıkları 27-29°C arasında olacak. Hassa'da hafif yağmur bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 26-27°C olacak. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Pazar günü hava sıcaklığı 26°C civarında olacak. Yağışsız bir gün geçilmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat edilmesi önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Hafif yağmur ihtimaline karşı yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.