İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı dalgası: En az 6 ölü, 24 yaralı

İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah’a ait hedeflere çok sayıda yeni saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, saldırıların Hizbullah’ın roket fırlatma üslerini ve Hizbullah üyelerini hedef aldığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Beyrut’u hedef alan son saldırılarda en az 6 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi. Lübnan basını saldırıların sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını duyururken, saldırı anları ve bazı bölgelerde meydana gelen yıkım amatör kameralara yansıdı.

