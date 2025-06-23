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Hatay 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 23 Haziran 2025 Pazartesi, Hatay'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak.

Hatay 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bugün, 23 Haziran 2025 Pazartesi, Hatay'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 24 Haziran Salı günü, hava sıcaklığının 36°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 25 ve 26 Haziran Çarşamba ve Perşembe günlerinde, sıcaklıkların 35-36°C aralığında seyretmesi tahmin ediliyor. Bu durum, bölgedeki sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini gösteriyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, insanlar ve çevre için çeşitli zorluklar yaratabilir. Özellikle, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için sıcak hava tehlikeli olabilir. Bu nedenle, açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak gereklidir. Ayrıca, evlerde ve iş yerlerinde klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanılması, iç mekanlarda rahat bir ortam sağlar.

Sıcak hava, orman yangınları riskini de artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Tarım sektörü çalışanlarının, güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarıda çalışmamaları daha sağlıklı olacaktır. İşlerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmaları önerilir.

Bu dönemde hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planları güncellemek açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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