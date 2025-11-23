Hatay 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

23 Kasım 2025 Pazar günü Hatay ilinin hava durumu ılıman ve güneşlidir. Antakya'da sıcaklık 25°C civarında olacak. İskenderun'da ise sıcaklığın 24.7°C olması bekleniyor. Nem oranları %53 ile %81 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızları 4.1 km/s ile 9.7 km/s arasında ölçülecek. Gün doğumu saat 07:20'de, gün batımı ise 17:22'de olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görünecek. 24 Kasım Pazartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 16°C arasında değişecek. 25 Kasım Salı günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 14°C arasında gerçekleşecek. 26 Kasım Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 20°C ile 13°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekir. Kaygan zeminlere karşı tedbirli olmak faydalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde uygun giyinmek sağlığınızı korur. Vücut ısısını korumak için gerekli önlemler alınmalıdır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak ıslanmaktan korur. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.