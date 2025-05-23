Hatay 23 Mayıs Cuma hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 23 Mayıs 2025 Cuma günü, Hatay'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarında seyredecek. Nem oranı %65 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 19.8 km/saat olarak bekleniyor.

24 Mayıs Cumartesi günü, hava yer yer bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarında olacak. 25 Mayıs Pazar günü, hava bol güneşli. Gündüz sıcaklık 34°C, gece sıcaklığı 20°C civarında olacak. 26 Mayıs Pazartesi günü, hava çok sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 36°C, gece sıcaklığı 20°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak da önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığını korumaya katkı sağlar.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan korunmaları gereklidir. Gerekli durumlarda tıbbi yardım almak önemlidir. Aşırı sıcaklar enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması faydalıdır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak en sağlıklı yöntemdir.