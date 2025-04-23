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Hatay 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, Hatay ilinde hava durumu kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 17°C civarında olacak. Nem oranı %29 seviyelerinde. Bu sıcaklıklar, bölgenin Nisan ayı ortalama değerlerinin üzerindedir. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava koşulu oluşturabilir.

Hatay 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 24 Nisan Perşembe günü, hava sıcaklıkları 25°C civarına düşecek. Gece sıcaklıkları ise 15°C'ye kadar inebilir. 25 Nisan Cuma günü, hava sıcaklıklarının 24°C civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 12°C'ye kadar düşebilir. 26 Nisan Cumartesi günü ise hava sıcaklıkları 23°C civarında kalacak. Gece sıcaklıkları 13°C'ye kadar inebilir. Bu düşüşler, bölgedeki hava koşullarının daha serin ve rahatlatıcı hale gelmesini sağlayacak.

Böylesi sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak gereklidir. Bol su tüketmek de oldukça önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcaklıkların düşeceği günlerde hafif bir üst katman giysi bulundurmak faydalıdır. Bu, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Hem sıcak hem de serin günlerde sağlığınızı koruyarak daha konforlu bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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