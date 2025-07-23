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Hatay 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

23 Temmuz 2025 Çarşamba günü, Hatay ilinde hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde olacağı beklenmektedir.

Hatay 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

23 Temmuz 2025 Çarşamba günü, Hatay ilinde hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde olacağı beklenmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 38-40°C arasında, gece ise 24-25°C civarında kalacaktır. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Nem oranı ise %15-26 arasında değişecektir.

24 Temmuz Perşembe günü, sıcaklıkların 39-40°C arasında olması, 25 Temmuz Cuma günü ise sıcaklıkların 38-39°C arasında kalması bekleniyor. Nem oranı %15-31 arasında değişecek. Hava genel olarak açık kalacaktır.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Tarım sektöründe, bitkilerin su ihtiyacının düzenli kontrol edilmesi ve sulamanın sabah erken saatlerde yapılması faydalıdır. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların serin ortamlarda bulunmaları önerilir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde, bireylerin ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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