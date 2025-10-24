HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu farklılık gösteriyor. Antakya'da az bulutlu bir hava hakimken, sıcaklık 27°C. İskenderun ve Hassa'da ise kapalı hava etkili. Cumartesi günü hava güneşli olacak, sıcaklıklar 26°C'ye yükselecek. Pazar ve Pazartesi günleri de parçalı az bulutlu hava bekleniyor. Bu dönemde ılıman hava koşullarının yanı sıra giyimde dikkatli olunması, güneş koruyucu kullanılması önerilmektedir.

Hatay 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 24 Ekim 2025 Cuma günü, Hatay ilinde hava koşulları farklılık göstermektedir. Antakya'da hava az bulutlu. Sıcaklık 27°C civarındadır. İskenderun'da hava kapalı ve bulutludur. Sıcaklık 27.9°C olarak tahmin edilmektedir. Hassa'da da hava kapalıdır. Sıcaklık 23.7°C beklenmektedir.

25 Ekim Cumartesi günü, Hatay genelinde hava daha açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. Nem oranı %60 civarında olacaktır. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Pazar günü, 26 Ekim'de, hava koşulları parçalı az bulutlu olacaktır. Sıcaklık 26°C civarında beklenmektedir. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Pazartesi günü, 27 Ekim'de yine hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. Nem oranı %53 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 3 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve güneşli olması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız iyi olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEM Parti'den 'İmamoğlu ve TELE 1' tepkisiDEM Parti'den 'İmamoğlu ve TELE 1' tepkisi
Bakanlık, valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: O saatlere dikkat!Bakanlık, valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: O saatlere dikkat!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.