Hatay 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 24 Ekim 2025 Cuma günü, Hatay ilinde hava koşulları farklılık göstermektedir. Antakya'da hava az bulutlu. Sıcaklık 27°C civarındadır. İskenderun'da hava kapalı ve bulutludur. Sıcaklık 27.9°C olarak tahmin edilmektedir. Hassa'da da hava kapalıdır. Sıcaklık 23.7°C beklenmektedir.

25 Ekim Cumartesi günü, Hatay genelinde hava daha açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. Nem oranı %60 civarında olacaktır. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Pazar günü, 26 Ekim'de, hava koşulları parçalı az bulutlu olacaktır. Sıcaklık 26°C civarında beklenmektedir. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Pazartesi günü, 27 Ekim'de yine hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. Nem oranı %53 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 3 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve güneşli olması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız iyi olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.